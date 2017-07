Menteri Susi Joget di atas Kapal Motor, Netizen: Padahal Yang Laen Deg-degan Resuffle

TRIBUNJATIM.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali bikin heboh netizen dengan aksi nyentriknya.

Menteri Susi berangkat ke Perairan Karimun Jawa bersama para karyawan kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat (21/7/2017).

Bukan kinerjanya yang tengah jadi sorotan, tapi justru aksinya yang berjoget di atas KM Kelud.

Menteri Susi yang asik berjoget menggunkan alunan musik 'I want to hold your hand' dari grup band legendaris The Beatles direkam oleh sang asisten Fika Fawzia.

Kemudian, Fika mengunggah video berdurasi 14 detik itu ke akun twitternya Akif Aizwaf @nrg07 dengan caption Bete kerja di hari Senin? Jogetin aja biar semangat kaya Bu @susipudjiastuti

''Iya, retreat evaluasi program KKP berlayar ke Karimun Jawa,'' kata Fika kepada BBC Indonesia, lewat pesan Instagram.

Tak pelak aksi menteri wanita nyentrik ini langsung mendapat 2100 Like dan diretweet 3000 kali sejak diunggah pada Minggu (23/7/2017) malam.

Selain itu, banyak juga netizen yang memberikan komentar lucu terkait aksinya ini.

Begini aksi menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti Joget di atas Kapal